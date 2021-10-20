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Лучший матч года? Видеообзор поединка Маррей – Тиафу
Во встрече было сыграно три тай-брейка
Фото: АТР
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей и американец Френсис Тиафу выдали один из самых драматичных и лучших матчей года.
В рамках первого круга турнира серии АТР 250 в Антверпене теннисисты провели на корте почти четыре часа и сыграли три тай-брейка.
Видеообзор матча:
Во втором круге Маррей сыграет против Диего Шварцмана.
Напомним, ранее Маррей заявил, что готов соревноваться с лучшими теннисистами современности.
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