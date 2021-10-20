Лучший матч года? Видеообзор поединка Маррей – Тиафу

Во встрече было сыграно три тай-брейка

Фото: АТР

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей и американец Френсис Тиафу выдали один из самых драматичных и лучших матчей года.

В рамках первого круга турнира серии АТР 250 в Антверпене теннисисты провели на корте почти четыре часа и сыграли три тай-брейка.

Видеообзор матча:

Во втором круге Маррей сыграет против Диего Шварцмана.

Напомним, ранее Маррей заявил, что готов соревноваться с лучшими теннисистами современности.