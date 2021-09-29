Маррей: «Я в состоянии побеждать топовых соперников»

Британский теннисист сейчас находится за пределами первой сотни рейтинга

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Бывшая первая ракетка мира Энди Мареей заявил, что его игровая форма улучшается и он уже способен конкурировать с нынешними топами АТР-тура. Слова британца приводит TENNIS HEAD:

«Уже лучше. US Open был своего рода началом, где я стал играть лучше. Мне лишь надо начать побеждать игроков, высоко стоящих в рейтинге. У меня были возможности выиграть матчи с топовыми игроками. Считаю, я в состоянии победить их. Мне лишь надо начать реализовывать возможности в таких встречах».

На этой неделе Маррей выступает на турнире АТР в Сан-Диего, где накануне прошел во второй круг. Там ему предстоит встреча с десятой ракеткой мира Каспером Руудом.



Сейчас Маррей занимает 109-е место в рейтинге. На прошлой неделе он впервые с 2019 года сыграл в четвертьфинале турнира АТР.