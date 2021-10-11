Вслед за Свитолиной. Монфис уверенно пробился в следующий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в третий раунд парного турнира в Индиан-Уэллсе
Украино-латвийский дуэт не заметили на своем пути Картер и Дабровски
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Фото - БТУУкраинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко уверенно преодолели барьер второго раунда парного турнира в Индиан-Уэллсе.
Украино-латвийская пара без проблем обыграла Хейли Картер (США) и Габриэлу Дабровски (Канада) со счетом 6:4, 6:2.
Матч продлился чуть более часа. За это время Киченок и Остапенко оформили 1 эйс, допустили 1 двойную ошибку, выиграли 7/9 геймов на своей подаче.
В третьем ранде украино-латвийский дуэт встретится с чешками – Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.
Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла румынку Сорану Кырстю (4:6, 6:4, 7:6(3) в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США).
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