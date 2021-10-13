Маррей: «Довольно сложно играть на топ-уровне с металлическом бедром»

Энди Маррей / фото - tennishead.net

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, как ему живется с пластиной в бедре.

В конце 2019-го физически я снова почувствовал себя хорошо. Я не знаю, что произошло, но впервые за долгое время мне стало лучше. Я стараюсь менять свою игру, но мне не хватает стабильности. В важные моменты я принимаю не лучшие решения. Да, все равно есть моменты, которые по большей части остаются моими сильными сторонами, но в этом году я не смог их использовать. Я очень этим разочарован».