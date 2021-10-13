Маррей: «Довольно сложно играть на топ-уровне с металлическом бедром»
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, как ему живется с пластиной в бедре.
«Довольно сложно играть на топ-уровне с металлическом бедром. Очевидно, что там – в области таза и поясницы – происходит что-то вроде компенсации. Я понимаю, что моему телу нужно время, чтобы к этому привыкнуть. К тому же я не молод. Я много лет играл в туре, поэтому в некоторых местах мое тело износилось.
В конце 2019-го физически я снова почувствовал себя хорошо. Я не знаю, что произошло, но впервые за долгое время мне стало лучше. Я стараюсь менять свою игру, но мне не хватает стабильности. В важные моменты я принимаю не лучшие решения. Да, все равно есть моменты, которые по большей части остаются моими сильными сторонами, но в этом году я не смог их использовать. Я очень этим разочарован».
Andy Murray was clearly NOT happy with his performance today. The way he bristled at the suggestion that he played "well" haha— Musab (@Musab_Abid) October 13, 2021
But at least he's doing fine physically; Murray said this is the "best he's felt for a while". pic.twitter.com/AdO2LWZsFQ
Энди Маррей уступил Александру Звереву в третьем круге турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе.
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