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Маррей: «Довольно сложно играть на топ-уровне с металлическом бедром»

Британский теннисист рассказал, как ему живется с пластиной в теле
Теннис ATP
13 октября 21:45
Маррей: «Довольно сложно играть на топ-уровне с металлическом бедром»
Энди Маррей / фото - tennishead.net

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, как ему живется с пластиной в бедре.

«Довольно сложно играть на топ-уровне с металлическом бедром. Очевидно, что там – в области таза и поясницы – происходит что-то вроде компенсации. Я понимаю, что моему телу нужно время, чтобы к этому привыкнуть. К тому же я не молод. Я много лет играл в туре, поэтому в некоторых местах мое тело износилось.

В конце 2019-го физически я снова почувствовал себя хорошо. Я не знаю, что произошло, но впервые за долгое время мне стало лучше. Я стараюсь менять свою игру, но мне не хватает стабильности. В важные моменты я принимаю не лучшие решения. Да, все равно есть моменты, которые по большей части остаются моими сильными сторонами, но в этом году я не смог их использовать. Я очень этим разочарован».

Энди Маррей уступил Александру Звереву в третьем круге турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе.

Рене Тер Велде
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