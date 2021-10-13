Рууд: «Меня вдохновляет даже то, что Маррей сделал за последние пару лет»
Маррей с боем проиграл Звереву и вылетел с Masters в Индиан-Уэллсе
Немцу для победы понадобилось чуть более двух часов
Энди Маррей / фото - Getty Images
4-я ракетка мира, немец Александр Зверев обыграл британца Энди Маррея в матче 1/16-й финала турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. Матч закончился со счетом 6:4, 7:6 (7:4).
Теннисисты провели на корте 2 часа и 8 минут. Оба теннисиста по восемь раз подали навылет и допустили по четыре двойных ошибки. Зверев сумел выиграть пять геймов подряд и реализовал четыре брейкпоинта из шести. Маррей же выиграл три гейма на приеме, реализовав три брейкпоинта.
В следующем круге Звереву предстоит сыграть против Гаэля Монфиса, который в своем матче обыграл Кейна Андерсона.
Напомним, Циципас также вышел в 1/8 финала этого Masters.
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