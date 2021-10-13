Маррей с боем проиграл Звереву и вылетел с Masters в Индиан-Уэллсе

Немцу для победы понадобилось чуть более двух часов

Энди Маррей / фото - Getty Images

4-я ракетка мира, немец Александр Зверев обыграл британца Энди Маррея в матче 1/16-й финала турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. Матч закончился со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 2 часа и 8 минут. Оба теннисиста по восемь раз подали навылет и допустили по четыре двойных ошибки. Зверев сумел выиграть пять геймов подряд и реализовал четыре брейкпоинта из шести. Маррей же выиграл три гейма на приеме, реализовав три брейкпоинта.

В следующем круге Звереву предстоит сыграть против Гаэля Монфиса, который в своем матче обыграл Кейна Андерсона.

Напомним, Циципас также вышел в 1/8 финала этого Masters.