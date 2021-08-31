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Маррей обвинил Циципаса в жульничестве

Грек мог получать подсказки от отца по телефону
Теннис Grand Slam
09:10
Маррей обвинил Циципаса в жульничестве
Энди Маррей / фото - ABC

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей обвинил Стефаноса Циципаса в жульничестве во время матча первого круга US Open. Грек регулярно отлучался в туалет с телефоном, по которому мог получать подсказки от своего отца. Британец высказался об этом судье на вышке во время матча.

«Мне никогда не требовалось так много времени, чтобы сходить в туалет. Вы с этим ничего не делаете. Мы можем поговорить об этом после матча, но это важно именно сейчас».  

Напомним, матч завершился почти спустя 5 часов победой Стефаноса.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина установила личный рекорд на Открытом чемпионате США.

Антон Кривенко
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Джейми Маррей Стефанос Циципас

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