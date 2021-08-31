Циципас в 5-часовом матче одолел Маррея в первом матче на US Open

Грек оформил 19 эйсов

Стефанос Циципас / фото - БТУ

Третья ракетка мира Стефанос Циципас пробился во второй круг US Open. В стартовом матче турнира в США грек одолел Энди Маррея 6:2, 6:7, 3:6, 6:3, 6:4.

Матч продлился 4 часа и 44 минуты. За это время Стефанос подал навылет 19 раз, допустив 5 двойных ошибок и реализовав 3 брейк-поинта из 10. Бывшей первой ракетке мира удалось подать навылет 9 раз и реализовать 4 шанса на брейк из 11.

Британец проиграл Циципасу в их первой очной встрече на корте. Во втором раунде 23-летний грек сыграет против Адриана Маннарино.

Напомним, украинка Даяна Ястремская завершила выступления на турнире Большого Шлема.