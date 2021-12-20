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Маррей рассказал, с кем из «Большой тройки» сложнее всего играть

Со всеми британец имеет негативный баланс в личных встречах
Теннис ATP
15:40
Маррей рассказал, с кем из «Большой тройки» сложнее всего играть
Фото: Eurosport

Бывшая первая ракетка мира, трехкратный победитель турниров серии Большого шлема Энди Маррей рассказал, с кем из «Большой тройки» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович) сложнее всего играть. Слова двукратного олимпийского чемпиона приводит Sport Klub:

«Если говорить о Джоковиче, то первое, что приходит на ум – Австралия. Там он непобедимый, обыграть его невозможно. Количество титулов, которые он взял там – это безумие. Кроме того, на любом покрытии против Новака играть трудно – он хорош на всех типах покрытий. Очень цельный игрок.

Я дважды обыгрывал Ноле на траве. Поэтому, думаю, больше шансов у меня будет именно на этом покрытии. С другой стороны, несколько важных матчей против Федерера я проиграл тоже на траве. Так что на Wimbledon против него немного сложнее, чем против Новака.

Я уже говорил по поводу качеств Ноле и Роджера, но на корте нет ничего хуже, чем Надаль с другой стороны сетки. Наверное, самая сложная задача в спорте – обыграть его на медленном покрытии. Особенно – в Париже.

Играть против него на других покрытиях – совсем другая история. Я бы не сказал, что это легко, но намного легче, чем обыграть его на грунте, где он почти непобедим».


Федереру Маррей уступает в личных встречах со счетом 11:14, Джоковичу – 11:25, Надалю – 7:17.

Напомним, недавно британец обыграл Надаля на выставочном турнире в Абу-Даби.

Сергей Остапенко
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Теги

Энди Маррей Рафаэль Надаль Роджер Федерер Новак Джокович

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