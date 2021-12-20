Маррей рассказал, с кем из «Большой тройки» сложнее всего играть

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Бывшая первая ракетка мира, трехкратный победитель турниров серии Большого шлема Энди Маррей рассказал, с кем из «Большой тройки» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович) сложнее всего играть. Слова двукратного олимпийского чемпиона приводит Sport Klub:

Я дважды обыгрывал Ноле на траве. Поэтому, думаю, больше шансов у меня будет именно на этом покрытии. С другой стороны, несколько важных матчей против Федерера я проиграл тоже на траве. Так что на Wimbledon против него немного сложнее, чем против Новака.

Я уже говорил по поводу качеств Ноле и Роджера, но на корте нет ничего хуже, чем Надаль с другой стороны сетки. Наверное, самая сложная задача в спорте – обыграть его на медленном покрытии. Особенно – в Париже.

Играть против него на других покрытиях – совсем другая история. Я бы не сказал, что это легко, но намного легче, чем обыграть его на грунте, где он почти непобедим».