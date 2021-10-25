Маррей: «Я играю с металлически бедром. Кто сможет повторить такое?»

Британец ответил критикам

Энди Маррей / фото - The Scotsman

Экс-первая ракетка мира, британец Энди Маррей ответил критикам, которые недовольны его результатами в последних матчах. Цитирует Маррея пресс-служба ATP.

«То, что я вообще вернулся после такой травмы на корт, удивительно. Все говорят: «Энди не побеждает топов, нужно играть лучше». Кому нужно? Я не должен играть лучше. Я играю с металлическим бедром, борюсь в верхушкой рейтинга. Я горжусь собой, кто еще бы так смог? Мне хочется прибавить, но и так все хорошо».

Напомним, в прошлом матче Маррей проиграл Шварцману на турнире в Антверпене.