Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня250 тысяч жителей Мариуполя и гостей города встали на коньки. Ровно год назад состоялось открытие Mariupol Ice Center
матч-центр : Теннис
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Теннис (1 событие из 30) показать все
WTA 2021 (Moscow, Russia)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Маркета Вондроусова - Леся Цуренко 2:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Шварцман переиграл экс-первую ракетку мира на турнире в Антверпене

Аргентинец вышел в четвертьфинал соревнований

Теннис ATP
07:39
Шварцман переиграл экс-первую ракетку мира на турнире в Антверпене
Диего Шварцман / Фото - eurosport
13-я ракетка мира, аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене, переиграв экс-первого номера рейтинга АТР британца Энди Маррея со счетом 6:4, 7:6(6).

За 2 часа 15 минут матча Шварцман оформил три брейка и один эйс, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, Маррей дважды брал подачу оппонента, совершил восемь эйсов и одну двойную ошибку. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.

В четвертьфинале турнира European Open Шварцман встретится с американцем Брэндоном Накашимой.

Накануне шестая ракетка мира Андрей Рублев уступил на пути в четвертьфинал турнира серии WTA250 в Москве Адриану Маннарино (7:5, 6:7 (4), 3:6).
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Диего Шварцман Энди Маррей

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лучший матч года? Видеообзор поединка Маррей – Тиафу
Лучший матч года? Видеообзор поединка Маррей – Тиафу
Теннис ATP
20 октября 11:23
Маррей в восторге от разборок в супертяжелом весе и хочет увидеть сразу несколько боев Усика
Маррей в восторге от разборок в супертяжелом весе и хочет увидеть сразу несколько боев Усика
Теннис ATP
16 октября 19:18
Шварцман разгромно проиграл Норри на пути в полуфинал Индиан-Уэллса
Шварцман разгромно проиграл Норри на пути в полуфинал Индиан-Уэллса
Теннис ATP
15 октября 07:51
Маррей: «Довольно сложно играть на топ-уровне с металлическом бедром»
Маррей: «Довольно сложно играть на топ-уровне с металлическом бедром»
Теннис ATP
13 октября 21:45
2
Коротко и ясно. Маррей одним нецензурным словом прокомментировал поражение Звереву
Коротко и ясно. Маррей одним нецензурным словом прокомментировал поражение Звереву
Теннис ATP
13 октября 12:25
Маррей с боем проиграл Звереву и вылетел с Masters в Индиан-Уэллсе
Маррей с боем проиграл Звереву и вылетел с Masters в Индиан-Уэллсе
Теннис ATP
13 октября 10:48

Новости: Теннис

Шварцман переиграл экс-первую ракетку мира на турнире в Антверпене
Шварцман переиграл экс-первую ракетку мира на турнире в Антверпене
ATP
07:39
Рублев рассказал, связано ли поражение в Москве с вчерашним днем рождения
Рублев рассказал, связано ли поражение в Москве с вчерашним днем рождения
ATP
21 октября 22:52
Саккари квалифицировалась на дебютный Итоговый турнир
Саккари квалифицировалась на дебютный Итоговый турнир
WTA
21 октября 19:43
51-я ракетка мира сенсационно обыграл Рублева на турнире в Москве
51-я ракетка мира сенсационно обыграл Рублева на турнире в Москве
ATP
21 октября 19:07
Лучшие розыгрыши турнира в Индиан-Уэллсе под необычным ракурсом
Лучшие розыгрыши турнира в Индиан-Уэллсе под необычным ракурсом
ATP
21 октября 18:16
Кравченко не сумел выйти в четвертьфинал «челленджера» в Хорватии
Кравченко не сумел выйти в четвертьфинал «челленджера» в Хорватии
ATP
21 октября 17:18
В одиночке в Москве украинок больше не осталось. Цуренко зачехлила ракетку на турнире в России
В одиночке в Москве украинок больше не осталось. Цуренко зачехлила ракетку на турнире в России
WTA
21 октября 16:37
Костюк и Людмила Киченок вышли в полуфинал турнира на Тенерифе
Костюк и Людмила Киченок вышли в полуфинал турнира на Тенерифе
WTA
21 октября 15:21
Медведев: «Хочу быть в топе как можно дольше»
Медведев: «Хочу быть в топе как можно дольше»
ATP
21 октября 15:15
Все новости

Популярные новости

Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:43
4
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 07:57
Устрашающий соперник Ломаченко. Отправил в четыре нокдауна боксера, который обещал разобраться с украинцем
История
Устрашающий соперник Ломаченко. Отправил в четыре нокдауна боксера, который обещал разобраться с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:20
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
18:30
Евро-2022. Украина – Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Евро-2022. Украина – Бельгия. Видео трансляция
19:00
УХЛ. «Рулав Одд» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» – «Мариуполь». Видео трансляция
20:00
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
23 октября 10:25
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
23 октября 14:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
23 октября 16:15
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
23 октября 18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
23 октября 21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
25 октября 19:30
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00