Шварцман переиграл экс-первую ракетку мира на турнире в Антверпене

Аргентинец вышел в четвертьфинал соревнований





Диего Шварцман / Фото - eurosport

13-я ракетка мира, аргентинский теннисиствышел в четвертьфинал турнира в Антверпене, переиграв экс-первого номера рейтинга АТР британцасо счетом 6:4, 7:6(6).За 2 часа 15 минут матча Шварцман оформил три брейка и один эйс, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, Маррей дважды брал подачу оппонента, совершил восемь эйсов и одну двойную ошибку.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.В четвертьфинале турнира European Open Шварцман встретится с американцемНакануне шестая ракетка мирауступил на пути в четвертьфинал турнира серии WTA250 в Москве