Шварцман разгромно проиграл Норри на пути в полуфинал Индиан-Уэллса
Шварцман переиграл экс-первую ракетку мира на турнире в Антверпене
Аргентинец вышел в четвертьфинал соревнований
Диего Шварцман / Фото - eurosport13-я ракетка мира, аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене, переиграв экс-первого номера рейтинга АТР британца Энди Маррея со счетом 6:4, 7:6(6).
За 2 часа 15 минут матча Шварцман оформил три брейка и один эйс, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, Маррей дважды брал подачу оппонента, совершил восемь эйсов и одну двойную ошибку.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
В четвертьфинале турнира European Open Шварцман встретится с американцем Брэндоном Накашимой.
Накануне шестая ракетка мира Андрей Рублев уступил на пути в четвертьфинал турнира серии WTA250 в Москве Адриану Маннарино (7:5, 6:7 (4), 3:6).
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