Джокович поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Кубка Дэвиса
Медведев – о полуфинале Кубка Дэвиса: «Чем дальше ты проходишь, тем круче нужно играть»
Россиянин высказался о предстоящем матче против сборной Германии
17:51
Даниил Медведев / фото - Getty Images
2-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев в интервью пресс-службе ATP поделился своими ожиданиями от предстоящего полуфинала Кубка Дэвиса, в котором сборной его страны предстоит сыграть против национальной команды Германии.
«Я делаю то, что должен делать. Играю на нормальном уровне. Чем дальше ты проходишь, тем круче теннис нужно показывать.
Дело в том, что соперники становятся все более сильными. В следующий раз мне придется играть куда активнее».
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