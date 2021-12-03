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Медведев – о ситуации с Пэн Шуай: «WTA отреагировала, ATP повела себя иначе»

Вторая ракетка мира считает, что к осени все может измениться
Теннис ATP
10:08
Медведев – о ситуации с Пэн Шуай: «WTA отреагировала, ATP повела себя иначе»
Даниил Медведев / Фото: Twitter Davis Cup

Вторая ракетка мирового рейтинга Даниил Медведев отреагировал на резкую реакцию WTA из-за ситуации с Пэн Шуай:

WTA отреагировала, ATP отреагировала иначе. Я не хочу говорить, какая реакция лучше или хуже.

Но реакция WTA точно была жесткой. Речь идет об огромных деньгах. Так что Саймон принял жесткое решение.

Как сказал Убальдо (теннисный журналист, участвующий в пресс-конференциях), у всех стран есть свои политические проблемы. Следующие турниры в Китае будут осенью, и я надеюсь, что мы увидим какое-то развитие ситуации. Потому что сейчас человек пропал, и это нехорошо. Надеюсь, эта проблема решится.

Я не хочу так рано давать комментарии. Думаю, если бы турнир был на следующей неделе, всем было бы некомфортно. Но турнир будет только осенью.

Повторю слова Убальдо: у многих стран есть разные проблемы, но мы там играем. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, чем все кончится.

Напомним, что Медведев с Россией вышел в полуфинал Кубка Дэвиса.

Олег Шумейко-младший
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Пэн Шуай Даниил Медведев

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