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Медведев – об Australian Open: «Увидимся в январе»
Россиянин подтвердил, что сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису
Даниил Медведев / фото - tennishead.net
Вторая ракетка мира Даниил Медведев подтвердил в Twitter, что сыграет на Australian Open, который пройдет c 17 по 30 января 2022 года.
«Australian Open, увидимся в январе!».
See you in January! @AustralianOpen pic.twitter.com/PByYSBmFUJ— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) November 9, 2021
Даниил Медведев высказал недовольство поведением болельщиков во время финального матча Masters в Париже.
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