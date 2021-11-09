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Медведев – об Australian Open: «Увидимся в январе»

Россиянин подтвердил, что сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису
Теннис ATP
20:45
Медведев – об Australian Open: «Увидимся в январе»
Даниил Медведев / фото - tennishead.net

Вторая ракетка мира Даниил Медведев подтвердил в Twitter, что сыграет на Australian Open, который пройдет c 17 по 30 января 2022 года.

«Australian Open, увидимся в январе!».

Даниил Медведев высказал недовольство поведением болельщиков во время финального матча Masters в Париже.

Рене Тер Велде
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Даниил Медведев Australian Open

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