Медведев – об Australian Open: «Увидимся в январе»

Россиянин подтвердил, что сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису

Даниил Медведев / фото - tennishead.net

Вторая ракетка мира Даниил Медведев подтвердил в Twitter, что сыграет на Australian Open, который пройдет c 17 по 30 января 2022 года.

«Australian Open, увидимся в январе!».

Даниил Медведев высказал недовольство поведением болельщиков во время финального матча Masters в Париже.