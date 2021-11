Медведев – об Australian Open: «Увидимся в январе»

Даниил Медведев / фото - tennishead.net

Вторая ракетка мира Даниил Медведев подтвердил в Twitter, что сыграет на Australian Open, который пройдет c 17 по 30 января 2022 года.

See you in January! @AustralianOpen pic.twitter.com/PByYSBmFUJ