Медведев: «Легко наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов»

Даниил Медведев / Фото: twitter.com/RolexPMasters

Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказал недовольство поведением болельщиков во время финального матча Masters в Париже, Франция, в котором победу добыл Новак Джокович:



Медведев дважды уступил гейм на своей подаче в третьем сете и запустил мяч в сторону трибун, ведь ему крикнули под руку. А после этого обратился к судье:

“It’s easier to enjoy life when you have no brain”, Daniil Medvedev (Paris 2021).

Coming for that quote next. #bigbrain pic.twitter.com/rTS7clb0ja