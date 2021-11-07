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Медведев: «Легко наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов»

Россиянин был ошеломлен поведением зрителей на трибунах
Теннис ATP
19:25
Медведев: «Легко наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов»
Даниил Медведев / Фото: twitter.com/RolexPMasters

Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказал недовольство поведением болельщиков во время финального матча Masters в Париже, Франция, в котором победу добыл Новак Джокович:

Медведев дважды уступил гейм на своей подаче в третьем сете и запустил мяч в сторону трибун, ведь ему крикнули под руку. А после этого обратился к судье: 

Легко наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов. Можно кричать – какая разница, что человек подает? Просто орешь и наслаждаешься жизнью.

Интересно, каково это? Я бы хотел оказаться на его месте, а то я не понимаю.

Напомним, что сезон Джокович завершит в статусе первой ракетки планеты.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Даниил Медведев Новак Джокович

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