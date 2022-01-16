Джокович задержан перед воскресным судебным заседанием
Международная федерация тенниса выступила с заявлением о ситуации с Джоковичем
Вопрос об участии серба в Australian Open до сих пор не решен
15 января 09:00
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Международная федерация тенниса выступила с заявлением по поводу ситуации вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича.
Заявление ITF приводит Reuters:
«Хотя ITF уважает решение правительства Австралии, ситуация с Джоковичем разочаровывает всех. Протоколы должны быть четко и своевременно доведены до сведения, а надлежащий процесс должен соблюдаться всеми, чтобы он был эффективным. И хотя ITF считает, что полная вакцинация – это личное решение, мы считаем, что это ответственное действие, которое мы все должны предпринять, чтобы ослабить ограничения и избежать подобных случаев в будущем».
Новак Джокович задержан перед воскресным судебным заседанием.