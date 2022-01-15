Джокович задержан перед воскресным судебным заседанием

Вопрос об участии серба в Australian Open до сих пор не решен

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович задержан перед воскресным заседанием суда, сообщает CNN.

Напомним, что 14 января состоялось заседание суда, по итогам которого дело серба передали в федеральный суд Австралии.

Тем не менее, вопрос с участием Новака Джоковича в Australian Open до сих пор не решен. Первой ракетке мира повторно аннулировали визу – такое решение принял министр иммиграции Австралии Алекс Хоук. Состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение передать дело Джоковича в Федеральный суд Австралии.

Президент Сербии Александр Вучич стал на сторону первой ракетки мира Новака Джоковича в конфликте с австралийскими властями.