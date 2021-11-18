Мугуруса стала триумфатором Итогового турнира WTA в Гвадалахаре
Мугуруса: «Дело даже не в рейтинге. Мне просто приятно забрать трофей домой»
Испанская теннисистка о победе на Итоговом турнире WTA
Гарбинье Мугуруса / Фото - theswitzerlandtimes.com28-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась эмоциями после победы на Итоговом турнире WTA.
Цитирует Мугурусу пресс-служба WTA.
«Сейчас я невероятно счастлива и чувствую облегчение, потому что в начале турнира испытывала трудности, но потом стала играть лучше. Я сохраняю выдержку, потому что эта победа очень много значит для меня. Выиграть столь большой турнир в Мексике – это просто идеально».
«Рада, что смогла вновь доказать себе – я могу быть лучшей, могу быть маэстро, как говорят в Испании. Победа поможет мне оказаться в хорошем положении на следующий год. Титул стал настоящей наградой за столь долгий сезон. Мы с командой очень упорно работали. Значит, мы все делали правильно. Я испытываю лучшие чувства. Дело даже не в рейтинге. Мне просто приятно забрать трофей домой».
Напомним, в финальном матче Мугуруса не оставила шансов эстонке Аннет Контавейт (6:3, 7:5).
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