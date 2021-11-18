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Мугуруса стала триумфатором Итогового турнира WTA в Гвадалахаре

После этой победы испанка завершит сезон в ранге третьей ракетки мира

Теннис ATP
07:57
Мугуруса стала триумфатором Итогового турнира WTA в Гвадалахаре
Гарбинье Мугуруса / Фото - independent.co.uk
Пятая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA в Гвадалахаре, уверенно переиграв в финале эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 7:5.

За чуть более полтора часа матча Гарбинье оформила пять брейков и два эйса. В свою очередь, восьмой номер рейтинга WTA Контавейт, дважды брала подачу соперницы, совершила три эйса и шесть двойных ошибок. 

После этой победы испанка остается лидером в личных встречах теннисисток – 4:2.

Дебютный титул, завоеванный на соревнованиях WTA Finals, стал для Мугурусы третьим в сезоне и десятым в карьере, принеся $1.570.000 призовых и 1375 рейтинговых очков.

Гарбин – первая испанка, которой удалось победить на Итоговом турнире года. Благодаря этому успеху Мугуруса завершит сезон в ранге третьей ракетки мира.

Напомним, в полуфинале Итогового турнира Мугурусу переиграла свою соотечественницу Паулу Бадосу (6:3, 6:3).
Владимир Кириченко
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Теги

Гарбинье Мугуруса Анетт Контавейт Итоговый турнир WTA

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