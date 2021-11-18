Мугуруса: «После того, как я проиграла первый матч в группе, я уже смотрела обратные рейсы»
Мугуруса стала триумфатором Итогового турнира WTA в Гвадалахаре
После этой победы испанка завершит сезон в ранге третьей ракетки мира
Гарбинье Мугуруса / Фото - independent.co.ukПятая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA в Гвадалахаре, уверенно переиграв в финале эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 7:5.
За чуть более полтора часа матча Гарбинье оформила пять брейков и два эйса. В свою очередь, восьмой номер рейтинга WTA Контавейт, дважды брала подачу соперницы, совершила три эйса и шесть двойных ошибок.
После этой победы испанка остается лидером в личных встречах теннисисток – 4:2.
Дебютный титул, завоеванный на соревнованиях WTA Finals, стал для Мугурусы третьим в сезоне и десятым в карьере, принеся $1.570.000 призовых и 1375 рейтинговых очков.
Гарбин – первая испанка, которой удалось победить на Итоговом турнире года. Благодаря этому успеху Мугуруса завершит сезон в ранге третьей ракетки мира.
Напомним, в полуфинале Итогового турнира Мугурусу переиграла свою соотечественницу Паулу Бадосу (6:3, 6:3).
Комментарии 0