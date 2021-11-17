Мугуруса: «После того, как я проиграла первый матч в группе, я уже смотрела обратные рейсы»

Гарбинье Мугуруса / Фото: j48tennis

Финалистка Итогового турнира WTA испанка Гарбинье Мугуруса (WTA 5) прокомментировала победу над соотечественницей Паулой Бадосой (WTA 10).



Мы с Паулой вместе тренировались и сейчас впервые сыграли между собой. К тому же, всегда сложно проводить первый матч на таком важном турнире. Я сыграла очень хорошо. Очень быстро начала доминировать.

Очень рада, что так случилось. После того как я проиграла первый матч в группе, я уже смотрела обратные рейсы. Рада, что вышла в финал и смогу побороться за титул».