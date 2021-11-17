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Мугуруса: «После того, как я проиграла первый матч в группе, я уже смотрела обратные рейсы»

Гарбинье сыграет в финале Итогового турнира

Теннис WTA
09:30
Мугуруса: «После того, как я проиграла первый матч в группе, я уже смотрела обратные рейсы»
Гарбинье Мугуруса / Фото: j48tennis

Финалистка Итогового турнира WTA испанка Гарбинье Мугуруса (WTA 5) прокомментировала победу над соотечественницей Паулой Бадосой (WTA 10).

«Я очень хорошо играю в Мексике. Даже не знаю почему, но мне кажется, что для меня это хорошее место.

Мы с Паулой вместе тренировались и сейчас впервые сыграли между собой. К тому же, всегда сложно проводить первый матч на таком важном турнире. Я сыграла очень хорошо. Очень быстро начала доминировать.

Очень рада, что так случилось. После того как я проиграла первый матч в группе, я уже смотрела обратные рейсы. Рада, что вышла в финал и смогу побороться за титул».

Напомним, в финале Мугуруса сыграет против Анетт Контавейт.

Карен Агабекян
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