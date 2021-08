На турнире в Вашингтоне Надаль одержал первую победу за 2 месяца

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Третья ракетка мирового рейтинга АТР Рафаэль Ндаль вернулся на корт после двухмесячного перерыва. На турнире серии АТР 500 в Вашингтоне испанец обыграл американца Джека Сока 6:2, 4:6, 7:6. Это первая победа теннисиста после Roland Garros.

Матч на заполненном корте в Вашингтоне продлился чуть более 3 часов. Испанец оформил 8 подач навылет, против 7 у соперника. 3 раза Надаль ошибся на своей подаче, Сок допусти 4 «двойные».

В третьем сете Надаль уступал с брейком, но отыграл его в середине партии. Решающий тай-брейк он выиграл со счетом 7-1, на матчболе забив форхенд по линии навылет.

WOW-ing in Washington @RafaelNadal was made to work on his DC debut but gets it done against Sock 6-2 4-6 7-6 in a nighttime epic!#CitiOpen pic.twitter.com/lbfwcMxx1F