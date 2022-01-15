Международная федерация тенниса выступила с заявлением о ситуации с Джоковичем
Надаль: «Australian Open пройдет прекрасно – с Джоковичем или без него»
Шестая ракетка мира прокомментировал ситуацию вокруг серба
15 января 10:00
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Легендарный испанец Рафаэль Надаль прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича, которому повторно аннулировали визу в Австралию.
Надаля цитирует RMC Sport:
«Открытый чемпионат Австралии намного важнее любого игрока. Он пройдет прекрасно – с ним или без него. Я очень уважаю Новака как человека и спортсмена, даже с учетом того, что не согласен с ним по многим вещам, которые он сделал в последние две недели».
Рафаэль Надаль стал чемпионом турнира в Мельбурне.