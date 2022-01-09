Надаль выиграл первый хардовый турнир с 2020 года

В Мельбурне испанец не отдал ни одного сета

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Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль стал чемпионом турнира серии ATP 250 в Мельбурне, Австралия, обыграв в финале представителя США Максима Кресси – 7:6(6), 6:3.

За 1 час и 44 минуты Надаль выполнил 9 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 8 эйсов, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

Таким образом, Надаль завоевал 89-й титул в карьере. За весь турнир в Мельбурне испанец не отдал ни одного сета, однако самым высокорейтинговым его соперником был Эмиль Руусувуори, который занимает 95-е место в мировой классификации.

Также трофей в Мельбурне стал первым хардовым для «короля грунта» с 2020 года, когда он выиграл соревнование категории 500 в Акапулько. Помимо этого, Надаль 19-й сезон подряд выигрывает хотя бы один титул ATP.

17 января стартует первый Большой шлем сезона – Australian Open.

И пару слов о Кресси. 24-летний американец впервые сыграл в финале турнира ATP. Этот успех позволит ему с новой недели дебютировать в топ-100 мирового рейтинга, где он займет 75-е место.

Напомним, чемпионом параллельно проходящий соревнований в Аделаиде стал Гаэль Монфис.