Надаль выиграл первый хардовый турнир с 2020 года

Фото: Getty Images

Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль стал чемпионом турнира серии ATP 250 в Мельбурне, Австралия, обыграв в финале представителя США Максима Кресси – 7:6(6), 6:3.

За 1 час и 44 минуты Надаль выполнил 9 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 8 эйсов, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

The legend grows @RafaelNadal claims ATP title No. 89, 7-6 6-3 over Maxime Cressy. #MelbourneTennis pic.twitter.com/T9HKezzAt3