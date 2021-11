Надаль не квалифицировался на итоговый Итоговый турнир впервые с 2004 года

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль впервые с 2004 года не квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

С 2005 по 2020 год испанский теннисист неизменно заканчивал сезон в первой восьмерке рейтинга ATP, дающей право на участие в Итоговом чемпионате. При этом «Король грунта» не раз пропускал ATP Finals по причине травм.

A RIDICULOUS streak has come to an end



For the first time since 2004, @RafaelNadal will not finish the season in the Top 8 in the Race for the #NittoATPFinals pic.twitter.com/hFe0LKtUhc