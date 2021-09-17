Надаль – о своей карьере: «Нужно быть реалистом, но я настроен позитивно»

Испанский теннисист рассказал, как проходит лечение травмы

Фото: twitter.com/rnadalacademy

Бывшая первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль оптимистично настроен по поводу хода своей дельнейшей карьеры. Слова «Короля грунта» приводит TENNIS HEAD:

«Бывало и лучше, но я в порядке. Стопа немного болит. Сейчас я нахожусь с иллюзией улучшения и перед процессом, который в какой-то момент будет трудным и болезненным. Но я должен его пройти, чтобы вернуться в форму, позволяющую бороться за результаты. Я полон решимости сделать это. У меня были фантастические моменты в карьере, большие титулы, о которых я когда-либо мечтал, а также сложные моменты в виде травм. Но я всегда знал способ продвинуться вперед. С годами нужно быть реалистом, все становится сложнее, потому что часы тикают. Но я настроен позитивно».

В 2021 году испанец сыграл только на двух турнирах серии Большого шлема – Australian Open и Roland Garros, а недавно заявил о досрочном завершении сезона из-за травмы стопы.

Сейчас испанцу 35 лет.