Надаль: «Надо уметь извлекать пользу даже из поражений»
Надаль получил медаль от полиции Испании
Теннисист награжден за действия во время пандемии коронавируса
Рафаэль Надаль / фото - AS
Испанец Рафаэль Надаль награжден медалью от лица Национальной полиции Балеарских островов, сообщает портал AS.
Власти отметили действия спортсмена во время пандемии коронавируса и наградили его за солидарность и готовность сотрудничать в обществом и помогать нуждающимся.
Ранее Надаль установил уникальное достижение ATP.
Комментарии 0