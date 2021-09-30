Тони Надаль: «Был удивлен, что Джокович не справился с давлением в финале US Open»
Надаль установил новый рекорд ATP
Испанец не покидал топ-10 с начала 2005 года
Рафаэль Надаль / фото - BR
6-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль установил новый уникальный рекорд, сообщает пресс-служба ATP.
Спортсмен находиться в первой десятке рейтинга ATP беспрерывно в течении 6000 дней. Надаль попал в десятку лучших 25-го апреля 2005 года и больше ее не покидал.
6,000.— ATP Tour (@atptour) September 29, 2021
That’s how many days @RafaelNadal has been in the Top 10
Since April 25th, 2005. #InfosysStats pic.twitter.com/1sMUT6dzOa
Напомним, Джокович снялся с турнира в Индиан-Уэлсе.
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