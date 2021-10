Надаль установил новый рекорд ATP

Рафаэль Надаль / фото - BR

6-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль установил новый уникальный рекорд, сообщает пресс-служба ATP.

Спортсмен находиться в первой десятке рейтинга ATP беспрерывно в течении 6000 дней. Надаль попал в десятку лучших 25-го апреля 2005 года и больше ее не покидал.

