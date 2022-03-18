Надаль повторил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах

Легендарный испанец также обновил собственное достижение

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль в четвертьфинале Masters в Индиан-Уэллс обыграл австралийца Ника Киргиоса.

«Король Грунта» одержал 19-ю победу подряд. В этом сезоне испанец пока не проигрывал.

Победа над Киргиосом стала для Надаля 953-й в матчах на открытых кортах. Таким образом, он повторил рекорд тура, который принадлежит легендарному швейцарцу Роджеру Федереру. У идущего третьим Новака Джоковича 824 таких побед.

Более того, Рафаэль 76-й раз вышел в полуфинал Masters и обновил собственный рекорд.

Рафаэль Надаль снялся с Masters в Майами.