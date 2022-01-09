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Вдохновленный Свитолиной Монфис обыграл Хачанова и взял 11-й одиночный титул в ATP-туре

Французский теннисист стал триумфатором соревнований в Аделаиде
Теннис ATP
09 января 11:47
Вдохновленный Свитолиной Монфис обыграл Хачанова и взял 11-й одиночный титул в ATP-туре
Фото: Getty Images

Французский теннисист Гаэль Монфис стал чемпионом турнира серии ATP 250 в Аделаиде, обыграв в финале россиянина Карена Хачанова – 6:4, 6:4.

За 1 час и 20 минут на корте Монфис выполнил 6 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-поинта. Его соперник сделал 4 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также не выиграл ни одного гейма на приеме.

Таким образом, Монфис выиграл 11-й одиночный титул в карьере. При этом стоит отметить, что все завоеванные французом турниры категории 250 или 500. Ни одного Masters в его коллекции нет.

В обновленном рейтинге ATP Монфис займет 17-е место.

В своей чемпионской речи после финала Гаэль поблагодарил жену, украинскую теннисистку Элину Свитолину.

Сергей Остапенко
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Теги

Гаэль Монфис Элина Свитолина Карен Хачанов

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