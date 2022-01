Вдохновленный Свитолиной Монфис обыграл Хачанова и взял 11-й одиночный титул в ATP-туре

Фото: Getty Images

Французский теннисист Гаэль Монфис стал чемпионом турнира серии ATP 250 в Аделаиде, обыграв в финале россиянина Карена Хачанова – 6:4, 6:4.

За 1 час и 20 минут на корте Монфис выполнил 6 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-поинта. Его соперник сделал 4 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также не выиграл ни одного гейма на приеме.

The moment @Gael_Monfils claimed his first title Down Under! #AdelaideTennis pic.twitter.com/UpBIt9f8nA