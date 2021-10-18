Норри не без проблем переиграл Басилашвили и стал триумфатором турнира в Индиан-Уэллсе

Британец в трех сетах разобрался со своим визави







Кэмерон Норри / Фото - eurosport

26-я ракетка мира, британский теннисистстал чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе. В финале он переиграл грузинасо счетом 3:6, 6:4, 6:1.Матч продлился чуть менее двух часов. За это время Норри оформил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнта. В свою очередь, 36-й номер рейтинга ATP Басилашвили записал в свой актив 2 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Отметим, что триумфатором минувшего розыгрыша Masters в Индиан-Уэллсе стал австриецНапомним, триумфатором женского одиночного разряда стала испанка, которая в финале турнира с большим трудом переиграла белоруску