Бадоса – чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе
Норри не без проблем переиграл Басилашвили и стал триумфатором турнира в Индиан-Уэллсе
Британец в трех сетах разобрался со своим визави
Кэмерон Норри / Фото - eurosport26-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри стал чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе. В финале он переиграл грузина Николоза Басилашвили со счетом 3:6, 6:4, 6:1.
Матч продлился чуть менее двух часов. За это время Норри оформил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнта. В свою очередь, 36-й номер рейтинга ATP Басилашвили записал в свой актив 2 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Отметим, что триумфатором минувшего розыгрыша Masters в Индиан-Уэллсе стал австриец Доминик Тим.
Напомним, триумфатором женского одиночного разряда стала испанка Паула Бадоса, которая в финале турнира с большим трудом переиграла белоруску Викторию Азаренко (7:6(5), 2:6, 7:6(2).
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