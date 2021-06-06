Федерер на 3-х тай-брейках пробился в 4-й круг Roland Garros
Официально. Федерер снялся с Roland Garros
Швейцарец принес турнир во Франции в жертву ради Wimbledon
6 июня 19:17
Роджер Федерер / Фото: twitter.com/rolandgarros
20-кратный победитель турниров серии Grand Slam 39-летний швейцарец Роджер Федерер снялся с четвертого круга Roland Garros. Соответствующее объявление сделали организаторы турнира.
Ранее Федерер заявлял, что на грунте он сильно себя нагружает и поэтому может сняться ради травяного турнира Wimbledon.
Благодаря решению Федерера в четвертьфинал автоматически пройдет Маттео Берреттини.
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