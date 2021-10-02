Олимпийская чемпионка травмировала колено и расплакалась прямо на корте

Белинда Бенчич рискует не доиграть сезон

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич травмировала колено в четвертьфинальном матче турнира серии WTA-500 в Чикаго.

Повреждение оказалось очень болезненным и вынудило Бенчич сняться с поединка против Елены Рыбакиной.

Видео момента, в котором Бенчич получила травму:

Серьезность повреждения швейцарки пока неизвестна, однако, судя по реакции теннисистки, она рискует досрочно завершить сезон.

Напомним, в этом году швейцарская теннисистка выиграла Олимпийские игр-2020 в Токио – самый большой успех в ее карьере.