Олимпийские игры рушат карьеры. Американский теннисист намерен завершить карьеру из-за поражения в Токио-2020

Теннис Сандгрен – крепкий игрок топ-100

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Американский теннисист Теннис Сандгрен проиграл в бронзовом матче парного турнира Олимпийских игр-2020.

Эта неудача стала очень болезненной для 30-летнего игрока и теперь он склоняет к завершению карьеры. Слова Сандгрена приводит пресс-служба ОИ-2020:

«Я, наверное, все брошу. Возможно, это был мой последний матч. Я близок, да. Я близок».

Сандгрен долгое время выступал только на турнирах серии «челленджер», после чего его «прорвало» на Australian Open-2018, где он добрался до четвертьфинала. После этого Теннис стал стабильным игроком топ-100, а на своем пике был 42-й ракеткой мира.

Напомним, в Токио-2020 разрушилась мечта и лучшего игрока современности.