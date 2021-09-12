Определился чемпион Kiev Open

В Украине прошел первый «челленджер» с 2008 года

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation

На киевском турнире серии ATP Challenger Tour определился чемпион в одиночном разряде.

Турнир выиграл 291-й номер мирового рейтинга Франко Агаменоне из Италии. В финале 28-летний теннисист обыграл первого сеяного Себастьяна Баеса (АТР 155) – 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 24 минуты. За это время Агаменоне выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку, а также выиграл 5 геймов на приеме. Его соперник из Аргентины сделал 1 эйс, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 2 брейк-поинта.

Kiev Open стал первым турниром подобной категории с 2008 года, который прошел в Украине.

Что касается выступления украинских теннисистов, то в одиночном разряде лучший результат показал Алексей Крутых, который в четвертьфинале проиграл будущему чемпиону Агаменоне. В парном разряде Сергей Стаховский и Денис Молчанов уступили в финале.