Последний украинец покинул киевский «челленджер» в одиночном разряде

Алексей Крутых не сумел повторить лучшее достижение в карьере

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 406) проиграл Франко Агаменоне (АТР 291) в четвертьфинале грунтового турнира серии АТР Challenger Tour в Киеве – 2:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час и 25 минут. За это время Крутых не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 1 гейм на приеме. Его соперник из Италии сделал 1 эйс, столько же раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

Таким образом, Крутых не сумел повторить свой лучший результат в сезоне – выход в полуфинал «челленджера».

На турнире в Киеве в одиночном разряде не осталось ни одного представителя Украины. А вот в парной сетке украинский дуэт Сергей Стаховский/Денис Молчанов сыграет в финале.