Организаторы Wimbledon рассказали, какова будет заполняемость трибун на травяном Шлеме

Фото: AELTC

Организаторы Wimbledon рассказали, какое количество болельщиков будет допущено на матчи турнира.



Как сообщает пресс-служба Wimbledon, все матчи травяного Шлема пройдут при заполняемости трибун 50%. На финальных матчах 100% мест на трибунах может быть заполнена зрителями. Другие правила по поводу протокола безопасности будут озвучены 16 июня.

We welcome the announcements from @BorisJohnson and @OliverDowden that a number of events, including The Championships 2021, can be held with higher spectator capacities than the current Step 3 guidance as part of the Government's Event Research Programme.



Read more