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Осака победила на старте Australian Open-2022
Титулованная японка в двух сетах деклассировала Осорио
07:58
Наоми Осака / Фото - theathletic.com14-я ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака, со счетом 6:3, 6:3 уверенно переиграла колумбийку Марию Осорио в первом раунде Australian Open-2022.
За 1 час 8 минут матча Осака оформила четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. В свою очередь 53-й номер рейтинга WTA Осорио один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
Во втором раунде австралийского мэйджора Осака встретится с американкой Мэдисон Бренгл.
Напомним, Осака вошла в список из десяти самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2021 года.