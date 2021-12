Осака прибыла в Мельбурн, чтобы сыграть впервые после US Open

Фото: Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака прилетела в Мельбурн, что сыграть на турнире WTA 250, а затем принять участие в Australian Open.

"Ladies and gentlemen, welcome to Melbourne where the local time is time for #AO2022" #AusOpen #AOStars #welcome pic.twitter.com/iQ3gJP3Ox7