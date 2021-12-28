Осака вылетела в Австралию, чтобы сыграть на местной серии турниров
Осака прибыла в Мельбурн, чтобы сыграть впервые после US Open
Японка является действующей чемпионкой Australian Open
12:34
Фото: Getty Images
Японская теннисистка Наоми Осака прилетела в Мельбурн, что сыграть на турнире WTA 250, а затем принять участие в Australian Open.
"Ladies and gentlemen, welcome to Melbourne where the local time is time for #AO2022" #AusOpen #AOStars #welcome pic.twitter.com/iQ3gJP3Ox7— #AusOpen (@AustralianOpen) December 28, 2021
После поражения в третьем круге US Open Осака приостановила карьеру. В одиночном рейтинге WTA японская теннисистка занимает 13-е место.
За свою карьеру Осака дважды становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021).
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