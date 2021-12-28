Осака прибыла в Мельбурн, чтобы сыграть впервые после US Open

Японка является действующей чемпионкой Australian Open

Фото: Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака прилетела в Мельбурн, что сыграть на турнире WTA 250, а затем принять участие в Australian Open.

После поражения в третьем круге US Open Осака приостановила карьеру. В одиночном рейтинге WTA японская теннисистка занимает 13-е место.

За свою карьеру Осака дважды становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021).