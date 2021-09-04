Осака, не выходя на корт, прошла в третий круг US Open
Осака в слезах объявила о приостановке карьеры
Случилось это сразу после неожиданного вылета с US Open
4 сентября 13:30
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Третья ракетка мира Наоми Осака неожиданно проиграла канадке Лейле Фернандес в третьем круге US Open.
На послематчевой пресс-конференции японка расплакалась и заявила, что приостанавливает карьеру:
«Сейчас я на этапе, когда хочу понять, что делать дальше. Не знаю, когда проведу следующий матч. Сделаю перерыв на некоторое время».
В начале 2018-го года Осака выиграла свой четвертый турнир серии Большого шлема – Australian Open. Однако затем японка вылетела во втором раунде Roland Garros, не сыграла на Wimbledon и проиграла в третьем круге Олимпийских игр.
Ранее Осака заявила, что очень самокритична.
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