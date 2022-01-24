Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Оже-Альяссим за три с половиной часа обыграл Чилича в четвертом раунде Australian Open

В четвертьфинале канадец сыграет с Медведевым
Теннис Grand Slam
10:51
Оже-Альяссим за три с половиной часа обыграл Чилича в четвертом раунде Australian Open
Фото: Australian Open

Девятая ракетка мирового рейтинга Феликс Оже-Альяссим выиграл встречу четвертого раунда Australian Open у Марина Чилича (ATP, 27) 2:6, 7:6 (7) 6:2, 7:6 (4).

Для победы канадцу потребовалось более трех с половиной часов. Феликс выполнил 22 эйса, реализовал 2 из 15-и брейк-поинтов и допустил 4 «двойных». Хорват 24 раза подал навылет, сделал 2 брейк и 8 раз ошибся при подаче. Это была четвертая встреча теннисистов – канадец выиграл впервые.

В четвертьфинале турнира Оже-Альяссим сыграет с Даниилом Медведевым.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Феликс Оже-Альяссим Марин Чилич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чилич снес Рублева и вышел во вторую неделю Australian Open
Чилич снес Рублева и вышел во вторую неделю Australian Open
Теннис Grand Slam
22 января 15:13
1
Оже-Альяссим переиграл Эванса в 1/16 финала Australian Open
Оже-Альяссим переиграл Эванса в 1/16 финала Australian Open
Теннис Grand Slam
22 января 10:47
Оже-Альяссим не без проблем вышел в третий раунд Australian Open
Оже-Альяссим не без проблем вышел в третий раунд Australian Open
Теннис Grand Slam
20 января 10:59
Оже-Альяссим в тяжелейшем матче взял верх над Руусувуори на старте Australian Open
Оже-Альяссим в тяжелейшем матче взял верх над Руусувуори на старте Australian Open
Теннис Grand Slam
18 января 10:58
Канада – новый победитель ATP Cup
Канада – новый победитель ATP Cup
Теннис ATP
09 января 12:58
1
Канада с трудом переиграла Россию и вышла в финал ATP Cup
Канада с трудом переиграла Россию и вышла в финал ATP Cup
Теннис ATP
08 января 10:59

Новости: Теннис

Оже-Альяссим за три с половиной часа обыграл Чилича в четвертом раунде Australian Open
Оже-Альяссим за три с половиной часа обыграл Чилича в четвертом раунде Australian Open
Grand Slam
10:51
Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open
Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open
Grand Slam
09:58
32-летняя Корне впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она побила рекорд WTA
32-летняя Корне впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она побила рекорд WTA
Grand Slam
08:58
Халеп сенсационно проиграла Корне в 1/8 финала Australian Open
Халеп сенсационно проиграла Корне в 1/8 финала Australian Open
Grand Slam
08:42
Коллинз в трехчасовом триллере обыграла Мертенс на пути в четвертьфинал Australian Open
Коллинз в трехчасовом триллере обыграла Мертенс на пути в четвертьфинал Australian Open
Grand Slam
08:10
На Australian Open больше не осталось украинок
На Australian Open больше не осталось украинок
Grand Slam
07:43
Шаповалов – о четвертьфинале AO против Надаля: «Это точно будет долгая битва»
Шаповалов – о четвертьфинале AO против Надаля: «Это точно будет долгая битва»
Grand Slam
23 января 22:59
Макинрой: «Вся эта эпопея с депортацией сильно скажется на Джоковиче»
Макинрой: «Вся эта эпопея с депортацией сильно скажется на Джоковиче»
Grand Slam
23 января 21:50
Кецманович – о поражении Монфису на AO: «Я оставил все силы на корте, но этого оказалось мало»
Кецманович – о поражении Монфису на AO: «Я оставил все силы на корте, но этого оказалось мало»
Grand Slam
23 января 21:35
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
2
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Бокс Профессиональный бокс
22 января 13:45
1
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости