Оже-Альяссим за три с половиной часа обыграл Чилича в четвертом раунде Australian Open

Фото: Australian Open

Девятая ракетка мирового рейтинга Феликс Оже-Альяссим выиграл встречу четвертого раунда Australian Open у Марина Чилича (ATP, 27) 2:6, 7:6 (7) 6:2, 7:6 (4).



Для победы канадцу потребовалось более трех с половиной часов. Феликс выполнил 22 эйса, реализовал 2 из 15-и брейк-поинтов и допустил 4 «двойных». Хорват 24 раза подал навылет, сделал 2 брейк и 8 раз ошибся при подаче. Это была четвертая встреча теннисистов – канадец выиграл впервые.

It's your time to shine, @felixtennis



The reaches his first #AusOpen quarterfinal with a 2-6 7-6(7) 6-2 7-6(4) victory over Marin Cilic.#AO2022

: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/N0iJgD2Lxt