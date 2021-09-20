Паолини стала триумфатором турнира в Портороже
Паолини – о дебютно титуле WTA: «Последние пару месяцев очень много работаю, стала лучше понимать свою игру»
25-летняя итальянка не скрывает своих эмоций после победы на турнире в Портороже
Жасмин Паолини / Фото - supertennis.tvИтальянская теннисистка, ныне занимающая 64-ю строчку рейтинга WTA, Жасмин Паолини, поделилась эмоциями после победы на турнире в Портороже (Словения). Цитирует Жасмин пресс-служба WTA.
«Это была потрясающая неделя. Для меня это огромное достижение – особенно на харде. Попасть в финал было очень сложно. Я горжусь тем, что не сдавалась. Последние пару месяцев я очень много работаю, стала лучше понимать свою игру. Сейчас я хочу удержать этот уровень до конца сезона, который уже почти закончился».
Напомним, Паолини в финале турнире переиграла американку Элисон Риске со счетом 7:6(4), 6:2.
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