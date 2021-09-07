Ястремская в миксте вышла в полуфинал US Open, в паре с Костюк украинки завершили выступления
Плишкова расправилась с Павлюченковой на US Open
Чешка сыграет в четвертьфинале турнира
07:45
Каролина Плишкова / Фото: twitter.com/usopen
В четвертом круге Открытого чемпионата США чешка Каролина Плишкова (WTA 4) обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 15) со счетом 7:5, 6:4.
Матч продлился 97 минут, в течение которых Плишкова подала шесть эйсов против четырех у соперницы. При этом, обе девушки допустили по пять двойных ошибок.
Также чешка реализовала четыре из семи брейк-пойнтов против двух из девяти у Павлюченковой.
В четвертьфинале US Open Плишкова сыграет с победительницей матча гречанки Марии Саккари (WTA 18) и канадки Бьянки Андрееску (WTA 7).
Напомним, ранее Плишкова установила рекорд US Open по количестве эйсов в одном матче.
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