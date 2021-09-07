Плишкова расправилась с Павлюченковой на US Open

Чешка сыграет в четвертьфинале турнира

Каролина Плишкова / Фото: twitter.com/usopen

В четвертом круге Открытого чемпионата США чешка Каролина Плишкова (WTA 4) обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 15) со счетом 7:5, 6:4.



Матч продлился 97 минут, в течение которых Плишкова подала шесть эйсов против четырех у соперницы. При этом, обе девушки допустили по пять двойных ошибок.

Также чешка реализовала четыре из семи брейк-пойнтов против двух из девяти у Павлюченковой.

В четвертьфинале US Open Плишкова сыграет с победительницей матча гречанки Марии Саккари (WTA 18) и канадки Бьянки Андрееску (WTA 7).

Напомним, ранее Плишкова установила рекорд US Open по количестве эйсов в одном матче.