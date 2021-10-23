Рублев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Остается еще 3 места

Андрей Рублев / фото - Getty Images

6-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине.

Олимпийский чемпион Токио стал 5-м участником, попавшим на Итоговый. Ранее свое участие в соревнованиях гарантировали серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.

Для Рублева это уже второе попадание на ATP Finals. В прошлом сезоне раз ему не удалось выйти из группы.

Напомним, в последнем матче Рублев сенсационно проиграл 51-й ракетке мира.