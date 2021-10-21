51-я ракетка мира сенсационно обыграл Рублева на турнире в Москве

Маннарино выбил первого сеяного турнира

Андрей Рублев / Фото: Getty Images

Шестая ракетка мирового рейтинга Андрей Рублев уступил на пути в четвертьфинал турнира серии WTA250 в Москве, Россия, Адриану Маннарино (ATP, 51) 7:5, 6:7 (4), 3:6.



За два с половиной часа матча россиянин выполнил 10 эйсов, единожды ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-поинта из 7-и. Француз 9 раз подал навылет, также сделал 4 брейка и допусти 2 «двойные». Это была вторая очная игра теннисистов – в первом матче победил Рублев.

Напомним, что на Кубке Кремля первая ракетка Украины Илья Марченко в первом раунде обыграл Александра Бублика, а в следующем матче проиграл Джону Миллману.