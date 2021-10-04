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Рууд: «Хотел бы я поменять пять трофеев ATP 250 на три Шлема»

Амбициозный норвежец высказался после победы на турнире в Сан Диего
Теннис ATP
14:27
Рууд: «Хотел бы я поменять пять трофеев ATP 250 на три Шлема»
Каспер Рууд / Фото - tennissection
Десятая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал присутствие Рода Лэйвера на финальном поединке турнира в Сан Диего (США), а также поделился эмоциями после завоевания пятого трофея в сезоне.

Цитирует норвежца пресс-служба АТР.

«Я благодарен легендарному Роду Лэйверу. Я всегда играю лучше, когда он приходит на мои матчи. Надеюсь, в Индиан-Уэллс он тоже приедет. Что касается титулов, то у Джоковича и Медведева титулы покрупнее, так что я бы с ними поменялся. Хотел бы я поменять пять трофеев ATP 250 на три Шлема. Тем не менее, здорово закончить сезон с наибольшим количеством титулов.  В этом году я был идеален в пяти финалах из пяти. И всегда мне противостояли сильные теннисисты».


Напомним, в финале турнира в Сан Диего Рууд уверенно разобрался с американцем Кэмероном Норри.
Владимир Кириченко
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