Рууд уничтожил Норри и стал триумфатором турнира в Сан-Диего
Рууд: «Хотел бы я поменять пять трофеев ATP 250 на три Шлема»
Амбициозный норвежец высказался после победы на турнире в Сан Диего
Каспер Рууд / Фото - tennissectionДесятая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал присутствие Рода Лэйвера на финальном поединке турнира в Сан Диего (США), а также поделился эмоциями после завоевания пятого трофея в сезоне.
Цитирует норвежца пресс-служба АТР.
«Я благодарен легендарному Роду Лэйверу. Я всегда играю лучше, когда он приходит на мои матчи. Надеюсь, в Индиан-Уэллс он тоже приедет. Что касается титулов, то у Джоковича и Медведева титулы покрупнее, так что я бы с ними поменялся. Хотел бы я поменять пять трофеев ATP 250 на три Шлема. Тем не менее, здорово закончить сезон с наибольшим количеством титулов. В этом году я был идеален в пяти финалах из пяти. И всегда мне противостояли сильные теннисисты».
Напомним, в финале турнира в Сан Диего Рууд уверенно разобрался с американцем Кэмероном Норри.
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