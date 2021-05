Рууд победил Шаповалова в финале турнира в Женеве

Каспер Рууд / фото - Getty Images

21-я ракетка планеты Каспер Рууд выиграл второй трофей АТР на турнире в Женеве, Швейцария. В решающем матче норвежец обыграл 15-го номера рейтинга Дениса Шаповалова 7:6, 6:4.

22-летний Рууд подал навылет 4 раза, ни разу не ошибившись на подаче. Канадец реализовал 4 эйса, допустив 5 «двойных».

У Каспера на данный момент самое большое количество побед на грунте за 2020 и 2021 год – 32 выигранных матча.

Rock Solid Ruud



A superb week on Geneva's red clay for @CasperRuud98 as he defeats Shapovalov 7-6 6-4 to claim his 2nd career title! pic.twitter.com/OFIVz6k7fh