Сачко не сумел навязать борьбу первому сеянному на «челленджере» в Бухаресте

Украинец проиграл Стефано Травальи

Фото: ЬТУ

Третья ракетка Украины Виталий Сачко (АТР 260) проиграл первому сеянному Стефано Травальи (АТР 98) в четвертьфинале грунтового турнира серии ATP Challenger Tour в Бухаресте – 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час и 31 минуту. За это время Сачко выполнил 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 5 эйсов, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 4 брейк-поинта.

Таким образом, лучшим результатом Сачко в этом сезоне все еще остается финал «челленджера» в Лугано.

Напомним, недавно сборная Украины узнала соперника в Кубке Дэвиса, однако пока не известно, попадет ли Сачко в состав команды.