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матч-центр : Теннис
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Сачко прошел во второй круг челленджера в Италии

Украинцу потребовалось три сета для победы

Теннис ATP
20:58
Сачко прошел во второй круг челленджера в Италии
Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua

В первом круге челленджера в Форли украинец Виталий Сачко отыграв австрийца Александра Эрлера со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Матч длился 100 минут, в течение которых украинец подал семь эйсов против четырех у соперника. При этом, у Сачко было всего две двойные ошибки, тогда как у австрийца их было три.

Также Сачко реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов против 3 из 6 у соперника.

Во втором круге Сачко сыграет с победителем матча Бенджамина Лока и Даниэле Капеччи.

Напомним, ранее Сачко проиграл в финале парного турнира в Форли.


Карен Агабекян
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