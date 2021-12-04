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Сачко проиграл в финале парного турнира в Италии

Украинский теннисист выступал в дуэте с Лукашом Росолом
Теннис ATP
14:16
Сачко проиграл в финале парного турнира в Италии
Фото: ФТУ

Украинский теннисист Виталий Сачко и чех Лукаш Росол не сумели завоевать парный титул турнира серии ATP Challenger Tour в Форли, Италия, уступив в финале Антонио Шанчичу и Тристану-Самуэлю Вайссборну (Хорватия/Австрия) – 6:7(4), 6:4, 7:10.

Матч продолжался 1 час и 29 минут. За это время Сачко и Росол выполнили 6 подач навылет, допустили 1 двойную ошибку и выиграли 1 гейм на приеме. Их соперники сделали 6 эйсов, 3 раза ошиблись при вводе мяча в игру, а также не реализовали ни одного брейк-поинта.

В одиночном разряде Сачко дошел до второго круга.

Напомним, недавно Виталий дебютировал за сборную Украины в Кубке Дэвиса.

Сергей Остапенко
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