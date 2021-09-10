Видеообзор матча Радукану – Саккари
Саккари – о поражении Радукану: «Дала ей слишком много шансов»
Гречанка покинула розыгрыш US Open
13:54
Мария Саккари / фото - Getty Images
В финал US Open вышла британская теннисистка Эмма Радукану, обыграв гречанку Марию Саккари. 18-я ракетка планеты после матча поделилась своими мыслями об игре соперницы. Слова Саккари приводит пресс-служба турнира.
«Очевидно, что все пошло не так, как я того хотела. Ужасно чувствовала себя на корте и дала сопернице слишком много шансов. Мне не удалось создать давление на нее, так что у Эммы все прошло довольно легко. Она ничего не боится и может рисковать. Эмме нечего терять, так что она получает удовольствие.
Видела матч Бенчич. Не хочу говорить за нее, но мне показалось, что мы обе слабо играли с Радукану. Это грустно. Жаль, что я снова осталась без финала. Когда-то это точно произойдет».
Сама Радукану осталась удивлена своим триумфом.
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