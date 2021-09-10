Саккари – о поражении Радукану: «Дала ей слишком много шансов»

Мария Саккари / фото - Getty Images

В финал US Open вышла британская теннисистка Эмма Радукану, обыграв гречанку Марию Саккари. 18-я ракетка планеты после матча поделилась своими мыслями об игре соперницы. Слова Саккари приводит пресс-служба турнира.

Видела матч Бенчич. Не хочу говорить за нее, но мне показалось, что мы обе слабо играли с Радукану. Это грустно. Жаль, что я снова осталась без финала. Когда-то это точно произойдет».