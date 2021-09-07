Саккари обыграла Андрееску и пробилась в четвертьфинал US Open

Мария была близка к поражению, но переломила ход встречи во втором сете

Мария Саккари / Фото: j48tennis

В четвертом круге US Open гречанка Мария Саккари (WTA 17) обыграла Бьянку Андрееску (WTA 7) из Канады со счетом 6:7, 7:6, 6:3.



Матч продлился 210 минут, в течение которых Саккари подала восемь эйсов против семи у соперницы. При этом, у Андрееску лишь одна двойная ошибка, тогда как у Марри девять.

Также Саккари реализовала шесть из одиннадцати брейк-пойнтов против четырех из двенадцати у Андрееску.

Напомним, в четвертьфинале Саккари сыграет с Каролиной Плишковой.