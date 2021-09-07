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Саккари обыграла Андрееску и пробилась в четвертьфинал US Open

Мария была близка к поражению, но переломила ход встречи во втором сете
Теннис Grand Slam
09:45
Саккари обыграла Андрееску и пробилась в четвертьфинал US Open
Мария Саккари / Фото: j48tennis

В четвертом круге US Open гречанка Мария Саккари (WTA 17) обыграла Бьянку Андрееску (WTA 7) из Канады со счетом 6:7, 7:6, 6:3.

Матч продлился 210 минут, в течение которых Саккари подала восемь эйсов против семи у соперницы. При этом, у Андрееску лишь одна двойная ошибка, тогда как у Марри девять.

Также Саккари реализовала шесть из одиннадцати брейк-пойнтов против четырех из двенадцати у Андрееску.

Напомним, в четвертьфинале Саккари сыграет с Каролиной Плишковой.

Карен Агабекян
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Теги

Бьянка Андрееску Мария Саккари US Open

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